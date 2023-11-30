Армения планировала взять реванш у Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Армения планировала взять реванш у Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.

"Несмотря на устные заявления Армении и признание суверенитета Азербайджана, реальность такова, что Армения стремилась выиграть время для реванша, сохраняя при этом в Азербайджане армию из 10-тысяч солдат, оснащенную тяжелым наступательным вооружением. Это представляет собой вопиющее нарушение своих обязательств. Ни одно государство не будет терпеть такое незаконное присутствие на своей земле, и Азербайджан не стал исключением", - сказал министр.

Байрамов напомнил, что в результате локальных антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в Карабахе 19-20 сентября, страна смогла полностью восстановить свой суверенитет и территориальную целостность.

"Отсутствие мирного решения было вызвано вопиющим игнорированием со стороны Армении и неадекватными действиями сторонних посредников. Несмотря на обсуждение проблем в частном порядке, эти посредники предпочли быть избирательными в своей публичной позиции. Это создало иллюзию, что Армения может упорствовать в своей стратегии, делая вид, что ведут переговоры, одновременно активно участвуя в построении новых линий соприкосновения, установке мин на нашей территории и попытках манипулировать Азербайджаном посредством клеветнической кампании," - добавил Байрамов.