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Внесены изменения в госбюджет Азербайджана в связи с созданием Агдеринского района

Политика Материалы 1 декабря 2023 12:18 (UTC +04:00)
Внесены изменения в госбюджет Азербайджана в связи с созданием Агдеринского района

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в государственный бюджет Азербайджана в связи с созданием Агдеринского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2024 год на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в Азербайджане создан новый район и Президентом Ильхамом Алиевым принят ряд указов.

"В связи с созданием Агдеринского района возникла необходимость внести некоторые коррективы в государственный бюджет", - добавил министр.

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