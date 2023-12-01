Внесены изменения в госбюджет Азербайджана в связи с созданием Агдеринского района

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в государственный бюджет Азербайджана в связи с созданием Агдеринского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2024 год на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в Азербайджане создан новый район и Президентом Ильхамом Алиевым принят ряд указов.

"В связи с созданием Агдеринского района возникла необходимость внести некоторые коррективы в государственный бюджет", - добавил министр.

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