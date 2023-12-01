В Азербайджане увеличиваются средства, выделяемые на содержание парламента

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете на 2024 год увеличиваются средства, выделяемые на содержание Милли Меджлиса (парламент) и его аппарата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что было рассмотрено и принято решение об увеличении средств, выделяемых Милли Меджлису, на 252,5 тысячи манатов.

Отметим, что в государственном бюджете на 2024 год на содержание Милли Меджлиса и его аппарата было предусмотрено 50 миллионов 919 тысяч 10 манатов.

75,12 процента от общей стоимости сметы расходов составляют отчисления, связанные с фондом оплаты труда и заработной платой.

Также отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34,173 миллиарда манатов, расходы – 36,763 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы – почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы – 773,105 миллиона манатов, централизованные расходы – 35,98 миллиарда манатов, местные расходы – 782,453 миллиона манатов).

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