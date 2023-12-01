Обнародован ряд изменений в проекте госбюджета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародован ряд изменений, внесенных в проект государственного бюджета на следующий год.

Как сообщает Trend, во время обсуждения государственного бюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов отметил, в частности, что из государственного бюджета на 2024 год будут выделены средства Государственному агентству по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования, а также Государственному агентству по дошкольному и общему образованию.

По его словам, расходы из бюджета на содержание аппарата министерства будут сокращены на 15 миллионов манатов и средства будут направлены на обеспечение деятельности новосозданных государственных агентств. Кроме того, в следующем году на содержание аппарата Государственного агентства водных ресурсов из бюджета будут потрачены 5,9 миллиона манатов, а на содержание аппарата новосозданной Службы государственного контроля за использованием и охраной вод - 3,6 миллиона манатов.

"Мы предлагаем сформировать эти средства за счет резервных средств. С созданием Службы государственного контроля за использованием и охраной вод в составе Государственного агентства водных ресурсов структуры с аналогичными функциями в других наших организациях упраздняются. Расходы этих структур также снижаются и учитываются в финансовом обеспечении этого агентства", - отметил министр.

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