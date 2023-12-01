Делегация парламента Азербайджана проведет встречи в Чехии

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Чешскую Республику.

Об этом в пятницу сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

"В Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге делегацию встретили руководитель чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Палате депутатов парламента Ян Кубик, посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов и другие официальные лица. В ходе визита азербайджанская делегация посетит чешский парламент, будет проведен обмен мнениями по перспективам развития межпарламентских связей, вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса.

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