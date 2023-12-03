Решительно осуждаем высказывания спецдокладчика ООН - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки выступила с абсурдными заявлениями о якобы «разрушении армянского культурного наследия в Карабахе». Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что абсолютно антиазербайджанское содержание и тон письма спецдокладчика, а также тот факт, что армянские дипломаты сразу же с радостью поделились им, позволяют предположить, что письмо было написано в Министерстве иностранных дел Армении.

Решительно осуждаем и категорически отвергаем угрожающие суверенитету Азербайджана высказывания спецдокладчика.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что использование спецдокладчиком вымышленных топонимов, таких как «Нагорный Карабах», «Мардакерт», «Кармир Шука», «Храморт», также недопустимо. В этой связи спецдокладчику ООН рекомендуется ознакомиться с документами самой ООН о важности использования топонимов, предоставленных самими странами.

«Вызывает сожаление тот факт, что говорящая о «депортации армян из Лачина» спецдокладчик ООН проявляет неуважение к международному праву, превращаясь тем самым в штатного азербайджанофоба и ставя себя в неловкое положение. Это письмо дискредитирует саму ООН. С сожалением сообщаем, что ООН и ЮНЕСКО никак не отреагировали и предпочли хранить молчание по поводу разрушения историко-культурного наследия азербайджанского народа как в Армении, так и на некогда оккупированных территориях.

Оказывается, спецдокладчик также является экспертом по Кавказской Албании, и посещение удинской общиной религиозных святынь в Карабахе, ее сильно обидело.

Спецдокладчик заявляет, что Голубая мечеть в Иреване не является «азербайджанским наследием». В целом неизвестно, какую цель преследует А.Ксантаки, делая подобные абсурдные высказывания. Если цель А.Ксантаки – «армянское наследие», то почему она упоминает о Голубой мечете?!» - подчеркивается в заявлении.

Также доводится до внимания, что спецдокладчик намеренно исказила деятельность Общины Западного Азербайджана.

«Спецдокладчик должна исправить свою грубую ошибку и выразить отношение к уничтожению Арменией культурного наследия азербайджанского народа, начать контакты с правительством Армении по этому поводу. В противном случае будет полностью доказано, что она руководствуется этническими и религиозными симпатиями и является азербайджанофобом.

В целом складывается впечатление, что одна из причин такой предвзятости А.Ксантаки в том, что она родом из Греции. Требуем от спецдокладчика действовать независимо и беспристрастно в соответствии со своим мандатом и положить конец убогим претензиям к Азербайджану», - говорится в заявлении ОЗА.