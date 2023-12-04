На реконструкцию дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 миллионов манатов - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение О мерах по реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар, сообщает в понедельник Trend.

Согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар протяженностью восемьдесят километров, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года № 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 17,0 (семнадцать) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.