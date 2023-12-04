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В Азербайджане изменены правила в области безопасности критической информационной инфраструктуры

Политика Материалы 4 декабря 2023 17:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменены правила в области безопасности критической информационной инфраструктуры

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры в Азербайджанской Республике".

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, расширены права Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (в отношении государственных учреждений) по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

К числу прав Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (в отношении государственных учреждений) в сфере обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры добавляется право требовать от субъекта критической информационной инфраструктуры соблюдения требований по безопасности критической информационной инфраструктуры.

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