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Установление мира на Южном Кавказе откроет исторические возможности - Джеймс О'Брайен

Политика Материалы 6 декабря 2023 17:44 (UTC +04:00)
Установление мира на Южном Кавказе откроет исторические возможности - Джеймс О'Брайен

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для обсуждения будущего американо-азербайджанских отношений мы провели первый конструктивный разговор с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в аккаунте социальной сети X.

"Установление прочного, достойного мира в регионе откроет исторические возможности", - подчеркнул он.

Отметим, что 6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

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