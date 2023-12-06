В Устав Полицейской академии МВД Азербайджана внесены изменения - Указ

БАКУ /Trend/ - В Устав Полицейской академии министерства внутренних дел Азербайджана внесены изменения.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в соответствующем указе Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, совершенствуется прием в Академию.

С лицами, подлежащими зачислению на очную форму обучения по уровню бакалавриата высшего образования Академии на основании полного среднего или среднего специального образования, заключается договор о прохождении службы в органах внутренних дел. В объявлении о приеме на уровень бакалавриата высших учебных заведений содержится информация о необходимости заключения данного договора. Прием в Академию вышеуказанных лиц оформляется приказом начальника Академии после заключения договора о прохождении службы в органах внутренних дел.