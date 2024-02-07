В Шуше наблюдается высокая избирательная активность - председатель избирательного участка

ШУША /Trend/ - Наблюдается высокая избирательная активность на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике на избирательном участке №105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124, созданном в городе Шуша.

Об этом в среду корреспонденту Trend заявила председатель данного участка Сабина Гёзалова.

Она подчеркнула, что на участке созданы все условия для голосования граждан.

"Впервые в истории независимого Азербайджана в Шуше проходят президентские выборы. И наши граждане свободно отдают свои голоса кандидату, которого они хотят видеть на посту президента. С восьми часов утра на нашем участке наблюдается повышенная динамика избирательной активности", - добавила С.Гёзалова.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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