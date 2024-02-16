Состоялась встреча с азербайджанскими курсантами, проходящими обучение в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих министерства обороны Азербайджана побывала в Турецкой Республике.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В рамках визита азербайджанская делегация посетила памятник Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в парке Анкары и мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, почтив светлую память великих лидеров.

Затем делегация, возглавляемая исполняющим обязанности начальника Главного управления по личному составу генерал-майором Эльчином Халиловым, посетила Министерство национальной обороны Турции, командования различных видов войск, а также несколько военно-учебных заведений, был проведен ряд встреч. В ходе встреч были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области военного образования и кадровой подготовки, состоялся обстоятельный обмен мнениями о предстоящей работе в этом направлении, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Далее состоялась встреча с курсантами, обучающимися в братской Турции. Азербайджанская делегация ознакомилась с процессом обучения курсантов и ответила на интересующие их вопросы. Затем состоялся совместный обед с курсантами.

В рамках визита азербайджанская делегация также побывала в турецкой компании «HAVELSAN». Гостям были продемонстрированы оружие и техника различного назначения и средства военного назначения", - говорится в сообщении ведомства.

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