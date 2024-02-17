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Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)

Политика Материалы 17 февраля 2024 13:50 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев понаблюдал за процессом подготовки коммандос в высокогорной местности, в суровых зимних условиях.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие представители руководящего состава министерства посетили одну из воинских частей коммандос.

На встрече с командно-начальствующим составом воинской части начальник Генерального штаба довел задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и дал соответствующие указания.

Начальник Генерального штаба поинтересовался повседневной деятельностью воинской части, состоянием боевой подготовки и условиями службы. Было доложено, что в воинской части созданы все необходимые условия для повышения уровня профессионализма личного состава и выполнения задач в сложных условиях, проводятся различные мероприятия.

Затем генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос по боевой и специальной подготовке в высокогорной местности, в суровых зимних условиях. Было отмечена важность повышения интенсивности тренировок и занятий, проводимых в целях поддержания боевой подготовки коммандос на высоком уровне.

В целях точного и своевременного выполнения задач, стоящих перед воинской частью, перед командованием были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества учений и тренировок", - говорится в сообщении ведомства.

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Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос (ФОТО)
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