Керим Велиев посетил воинские части в Карабахском регионе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие представители руководящего состава министерства посетили несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

Встретившись с руководящим составом, командирами бригад, их заместителями и командирами отдельных воинских частей Сухопутных войск, начальник Генерального штаба довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, дал соответствующие указания по их выполнению.

Начальник Генерального штаба поинтересовался обеспечением военнообязанных, привлеченных к учебным сборам по мобилизационной подготовке, и проводимыми практическими занятиями, понаблюдал за ведением боевой и огневой подготовки и дал указания по их совершенствованию. Было отмечено, что большинство привлечённых к сборам военнообязанных являются военнослужащими запаса, принимавшими участие в Отечественной войне и в последующих операциях.

Начальник Генерального штаба поручил уделить особое внимание планомерному продолжению мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов, регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих запаса.

Генерал-полковник К.Велиев также поинтересовался ходом командно-штабных учений, проводимых с привлечением мобилизационных резервов. Прибывший на место проведения учений и в развёрнутые в полевых условиях учебные пункты начальник Генерального штаба заслушал доклады соответствующих должностных лиц.

Перед командованиями воинских частей были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества учений, уровня профессионализма и боевой подготовки привлеченного личного состава.

Прибывший в воинские части Ракетно-артиллерийских войск начальник Генерального штаба отметил важность повышения качества учений и тренировок, интенсивности их проведения в полевых условиях, а также совершенствования практических навыков боевых расчётов.

Генерал-полковнику К.Велиеву, посетившему воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, было доложено о проводимой работе. До соответствующих должностных лиц были доведены указания министра обороны о планомерном выполнении мероприятий на строящихся военных объектах и завершении работ в установленные сроки", - говорится в сообщении ведомства.

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