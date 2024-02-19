Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учения с личным составом подразделений Противовоздушной обороны.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе учений поднятые по тревоге боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" выполняют задачи по приведению техники в боевую готовность, защите объектов от воздушного нападения, отражению ракетных ударов условного противника, а также другие задачи.

"Основной целью проведения учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание боеготовности подразделений ПВО на постоянном высоком уровне", - говорится в информации ведомства.

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