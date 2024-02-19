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Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 19 февраля 2024 16:49 (UTC +04:00)
Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учения с личным составом подразделений Противовоздушной обороны.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе учений поднятые по тревоге боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" выполняют задачи по приведению техники в боевую готовность, защите объектов от воздушного нападения, отражению ракетных ударов условного противника, а также другие задачи.

"Основной целью проведения учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание боеготовности подразделений ПВО на постоянном высоком уровне", - говорится в информации ведомства.

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Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)
Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)
Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)
Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)
Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)
Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана (ФОТО)
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