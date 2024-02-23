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В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение (ВИДЕО)

Политика Материалы 23 февраля 2024 14:22 (UTC +04:00)
В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Еще одно массовое захоронение обнаружено на территории Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, видеокадры с места захоронения показал телеканал AZTV.

Захоронение было обнаружено во время строительства водопроводно-канализационной сети в Ходжалы.

Сообщается, что найденные останки скелетов с завязанными руками и ногами в основном принадлежат детям и женщинам.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, и на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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