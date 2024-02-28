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В Милли Меджлисе проходят общественные слушания

Политика Материалы 28 февраля 2024 10:04 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходят общественные слушания на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

Как сообщает в среду Trend, в слушаниях, которые проходят при совместной организации парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии и комитета по аграрной политике, наряду с депутатами Милли Меджлиса, принимают участие представители соответствующих государственных органов, неправительственных организаций, эксперты в этой области и другие заинтересованные лица.

Участники мероприятия поделятся своими взглядами по теме слушаний, выскажут свои мнения и предложения.

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