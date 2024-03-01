Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает в пятницу Trend об этом говорится в публикации в аккаунте Джейхуна Байрамова в социальных сетях.

"Мы провели обширные дискуссии о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества и взаимодействия на различных многосторонних платформах, включая Организацию тюркских государств", - отмечается в публикации.

Отметим, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию. В рамках визита запланировано участие министра в Анталийском дипломатическом форуме, выступление на панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в XXI веке", а также проведение многочисленных двусторонних встреч.

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