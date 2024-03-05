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Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 5 марта 2024 16:57 (UTC +04:00)
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл 5 марта с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает во вторник Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Правительства России встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.

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