В Азербайджане изменен "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах" - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2004 года.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в упомянутый перечень добавлен руководитель Аппарата Государственного таможенного комитета – генерал-майор таможенной службы.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.