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В Азербайджане изменен "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах" - Указ

Политика Материалы 14 марта 2024 15:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменен "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах" - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2004 года.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в упомянутый перечень добавлен руководитель Аппарата Государственного таможенного комитета – генерал-майор таможенной службы.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.

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