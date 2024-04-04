Азербайджанская армия готова пресечь любую возможную провокацию - минобороны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в подразделениях, расположенных в труднопроходимой, высокогорной местности, в соответствии с распорядком дня организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"До сведения личного состава, привлеченного к боевому дежурству, доводятся правила безопасности, регулярно проводятся занятия для поддержания высокого уровня боевой и морально-психологической подготовки военнослужащих.

Наша патриотическая молодежь, служащая в рядах армии, достойно справляется со всеми поставленными задачами благодаря военным знаниям, которые им прививают командиры.

Ощущая внимание и заботу Верховного главнокомандующего, азербайджанский солдат защищает наши земли как зеницу ока и готов пресечь любую возможную провокацию", - говорится в сообщении ведомства.

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