БАКУ /Trend/ - Баку и Ереван разместят свои пограничные службы одновременно и параллельно на согласованных участках линии границы.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении по итогам восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, прошедшей 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна.

Согласно информации, согласовано, что стороны обратятся к своим Правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы.

"Также стороны параллельно условились завершить работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой в срок до 1 июля 2024 года и приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения Положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств Сторон", - отмечается в сообщении.