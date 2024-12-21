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В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 21 декабря 2024 07:26 (UTC +04:00)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает Trend, очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из Гарадагского района города Баку.

Сегодня 49 семей, в общей сложности 191 жителя Шуши вернулись на родину. Группа состояла из семей, временно поселившихся в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в разных районах страны.

В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
В город Шуша вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО/ВИДЕО)
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