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В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)

Политика Материалы 25 декабря 2024 22:07 (UTC +04:00)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Доме Азербайджана в Зальцбурге (Австрия) создан мемориальный уголок в память о соотечественниках, погибших в результате крушения близ Актау самолета AZAL, следовавшего рейсом Баку-Грозный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Общество азербайджанцев Австрии

"От имени Общества азербайджанцев Австрии и Дома Азербайджана в Зальцбурге выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто выжил в аварии. Все наши молитвы с нашими братьями и сестрами, пострадавшими в результате этого трагического события. Желаем терпения и выражаем соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)
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