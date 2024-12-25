В Доме Азербайджана в Зальцбурге создан мемориальный уголок в память о жертвах авиакатастрофы под Актау (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Доме Азербайджана в Зальцбурге (Австрия) создан мемориальный уголок в память о соотечественниках, погибших в результате крушения близ Актау самолета AZAL, следовавшего рейсом Баку-Грозный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Общество азербайджанцев Австрии

"От имени Общества азербайджанцев Австрии и Дома Азербайджана в Зальцбурге выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто выжил в аварии. Все наши молитвы с нашими братьями и сестрами, пострадавшими в результате этого трагического события. Желаем терпения и выражаем соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.