Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ОБНОВЛЕНО) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Trend представляет полный текст обращения главы государства:

"Дорогие соотечественники.

Мы успешно завершаем 2024 год. Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение. Наша страна уверенно развивалась. Ее международный авторитет значительно вырос. В экономике страны есть положительная динамика, возросла наша военная мощь. В стране царит стабильность. Азербайджанский народ жил в условиях безопасности.

Происходящие сегодня в мире события очевидны: разгораются новые войны, противостояния, конфликты. В различных регионах мира продолжаются кровавые столкновения. Азербайджан же живет в условиях мира, спокойствия, безопасности и стабильности. Уверен, что отныне стабильность и спокойствие будут вечными.

В 2024 году произошло много важных событий. Среди них самым важным стало освобождение четырех сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х годов. Мы никогда ни на шаг не отступали от своей позиции в отношении этих сел. Мы никогда не забывали их. Просто восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета имело свою логику. Мы решали всё, все вопросы уверенно и последовательно. На первом этапе мы освободили от оккупантов большую часть Карабаха и Восточного Зангезура в Отечественной войне 2020 года. Часть, оставшаяся под оккупацией, была освобождена от оккупантов в прошлом году в результате антитеррористической операции, и Азербайджан восстановил свой государственный суверенитет. В этом году мы вернули четыре села Газахского района – без единого выстрела, политическими средствами. Однако верно и то, что, если бы не события, произошедшие за последние четыре года в азербайджано-армянских отношениях, то Армения, конечно, никогда бы не вернула нам эти села добровольно. Они вынуждены были это сделать, пошли на это, осознав нашу политическую и военную силу, и я надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире.

На Южном Кавказе новые реалии создали мы. Отечественная война создала эти реалии, восстановление нашего государственного суверенитета еще более усилило их, и мы закрепили созданные нами на Южном Кавказе новые реалии в дипломатической, международной и политической плоскости. Весь мир принял новые реалии.

Поэтому считаю, что широкомасштабная кампания по вооружению Армении является очередным источником угрозы для региона. Если говорить о самом тревожном для нас моменте в этом году, то, безусловно, это вооружение Армении. Никакого логического объяснения этому нет. Армения в своей захватнической политике потерпела полный крах. Их военные поражения в 2020-м, а затем в 2023 году должны были указать им правильный путь. Мы стремились к этому и сегодня продолжаем наши усилия. Я неоднократно предупреждал их как в своих официальных заявлениях, так и в ходе наших переговоров с армянской стороной, чтобы они избегали этого опасного пути. Подстрекающие их иностранные круги, зарубежные страны, которые и сегодня провоцируют их вновь напасть на Азербайджан, не будут стоять за ними, они просто не смогут сделать этого. В этом регионе никакая сила не сможет конкурировать с нами в военной сфере. Поэтому, еще раз говорю, пока не поздно, пусть свернут с этого опасного пути. Южный Кавказ должен стать регионом мира, спокойствия и сотрудничества. Широкомасштабное и ускоренное вооружение Армении, поставки ей летального оружия могут нарушить этот мир, мир, который возможен.

Должен отметить еще один момент: Азербайджан не будет оставаться просто безучастным наблюдателем в этом вопросе. Тридцатилетняя оккупация, разрушения, опустошение Карабаха, Восточного Зангезура, Ходжалинский геноцид, превращение по вине Армении одного миллиона наших граждан в беженцев и вынужденных переселенцев никогда не сотрутся из нашей памяти. Мы никогда этого не забудем. Необходимо всегда учитывать захватническую политику и сущность Армении. Поэтому считаю своим долгом в очередной раз предостеречь руководство Армении, чтобы оно избегало этого опасного пути. К тому же, они не способны конкурировать с нами ни в военной, ни в какой-либо другой сфере.

С учетом массового вооружения Армении мы значительно увеличили наш военный бюджет на следующий год. Он достиг рекордного уровня – поднялся до отметки в 8,4 миллиарда манатов. Еще раз говорю, мы были вынуждены увеличить его до этого уровня, потому что не можем отставать в гонке вооружений, развязанной Арменией на Южном Кавказе. Однако если бы этой гонки вооружений не было, то, по крайней мере, половина этих денег была бы направлена в другие сферы – на восстановление Карабаха, Восточного Зангезура, на решение социальных проблем наших граждан.

Скажу просто для сравнения: наши военные расходы составят 8,4 миллиарда манатов, а на Карабах и Восточный Зангезур мы в следующем году выделим 4 миллиарда манатов. Все могло бы быть с точностью до наоборот. Просто Армения и стоящие за ней страны, дающие ей плохие советы, не позволяют этого.

Тем не менее, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет успешно. На эти земли уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев, для них созданы прекрасные условия. В целом, на освобожденных территориях живут, трудятся как на новых предприятиях, социальных объектах, так и на строительных работах свыше 30 тысяч человек.

В следующем году, конечно, число граждан, которые туда вернутся, в значительной степени увеличится. Должен также отметить, что с 2021 года по сегодняшний день Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов, и реализация программы «Великое возвращение» и впредь будет для нас приоритетом.

Конечно, для выполнения всей этой работы наша экономика должна развиваться. Результаты здесь тоже хорошие. В этом году рост валового внутреннего продукта составил более 4 процентов, валового внутреннего продукта в ненефтяном секторе – свыше 6 процентов, а рост в ненефтяной промышленности превысил 7 процентов. Мы увеличили наши валютные резервы и в настоящее время они превышают 72 миллиарда долларов.

В то же время мы сократили наш внешний долг, и сегодня внешний долг Азербайджана составляет всего 5,2 миллиарда долларов. Иными словами, наши валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз. Пусть теперь мне покажут какую-либо развитую страну, где показатели близки к этим цифрам. Наряду с выполнением всех этих работ, наряду с восстановлением Карабаха и Восточного Зангезура, наращиванием нашей военной мощи, реализацией социальных проектов, мы добились этих важных макроэкономических показателей. Мы не только сократили долг, но и увеличили наши резервы, что позволяет нам реализовывать широкий спектр социальных программ. Могу сказать, что с 2019 года было реализовано четыре проекта, программы социального пакета. В следующем году будет реализован пятый пакет. Средства, которые уже выделены и будут выделены на эти проекты, составят 7,5 миллиарда манатов.

Что касается социальной сферы, должен также сообщить, что с 2025 года минимальная заработная плата будет увеличена с 345 манатов до 400 манатов, а минимальная пенсия – с 280 манатов до 320 манатов. Рост составляет около 14-15 процентов. То есть, несмотря на реализацию всех этих крупных инвестиционных проектов, социальная сфера, благосостояние людей, их социальная защита всегда будут находиться в центре внимания.

В этом году в Азербайджане прошла климатическая конференция COP29. Могу сказать, что это - крупнейшее международное мероприятие в истории нашей независимости. Считаю, что это крупнейшая и самая престижная международная конференция в мировом масштабе. Мы успешно провели это грандиозное мероприятие, имея на подготовку всего 11 месяцев. 76 тысяч зарегистрированных участников еще раз воочию увидели потенциал Азербайджана. В мероприятии приняли участие 197 стран, 80 глав государств и правительств, вице-президентов. Это еще раз показывает, что все усилия некоторых западных стран, находящихся под их контролем так называемых неправительственных организаций и фейковых медиа-органов, желавших использовать СОР29 против Азербайджана, в течение одиннадцати месяцев оказались тщетными. Все это еще продолжается даже спустя около двух месяцев после СОР, против нас ведется злобная кампания клеветы, лжи, измышлений. Чтобы оклеветать Азербайджан, нанести удар по его имиджу. Я даже не хочу упоминать названия стран, стоящих за этим. Азербайджанский народ хорошо знает их. Он хорошо знает и то, из какого источника неправительственные организации получают средства, из какой столицы им спускают инструкции. Надеюсь, что с конца января следующего года этой политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец. В любом случае, надежды большие.

В этом году азербайджанский народ еще раз оказал мне большое доверие. Поддержка, оказанная мне на президентских выборах, еще больше вдохновляет меня, делает сильнее. Это придает мне еще большую уверенность в том, что мы движемся по правильному пути, и я и впредь буду оправдывать это высокое доверие. Считаю, что у азербайджанского народа нет никаких сомнений в этом вопросе. Азербайджан на протяжении 21 года развивается - уверенно, успешно, достойно. В эти годы были и трудности, были и моменты испытаний, были войны, были необоснованные обвинения против нас. Но ничто, ничто не могло сбить нас с нашего пути. Мы восстановили нашу территориальную целостность, вопреки желанию мировых держав. Мы также восстановили наш государственный суверенитет, опять же вопреки воле великих держав. Мы уверенно управляем нашей страной. Те, кто захочет вставлять нам палки в колеса, в очередной раз потерпят неудачу.

Дорогие соотечественники, сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Сердечно поздравляю всех азербайджанцев мира с этим праздником. Желаю моему дорогому народу здоровья, благополучия, счастья и радости.

С праздником!"