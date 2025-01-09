Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Политика Материалы 9 января 2025 11:40 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования грузинской стороне в связи с трагическим пожаром в Гальском районе Абхазской Автономной Республики Грузии, унесшим жизни пятерых детей.

Как сообщает в четверг Trend, на странице МИД Азербайджана в соцсети Х сделана публикация с соболезнованиями.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям, пострадавшим от этого трагического инцидента и дружеской Грузии", - говорится в публикации.

Напомним, что в результате пожара в селе Саберио Гальского района трагически погибли пятеро детей. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. В результате инцидента полностью сгорел деревянный дом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости