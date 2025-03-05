Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты

АНКАРА /Trend/ - Сегодня две братские страны – Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Анкаре во время выступления с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках участия в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран.