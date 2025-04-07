Бандунгские принципы никогда не теряли своей актуальности - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Бандунгские принципы никогда не теряли своей актуальности.

Как сообщает Trend, об этом спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова сказала в своём выступлении на четвёртой конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в столице Узбекистана, Ташкенте.

По её словам, текущие процессы в международных отношениях демонстрируют необходимость принятия этих принципов в качестве движущей силы для противодействия сложным вызовам современности. Строгое соблюдение таких принципов, как суверенитет, территориальная целостность, равенство, невмешательство во внутренние дела, уважение справедливости и международных обязательств, имеет большое значение для эффективного сотрудничества в интересах мирного сосуществования всех народов и построения лучшего будущего.

Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, наши страны, участвуя в работе Движения неприсоединения, проявили твёрдую решимость в принятии этих принципов и верности им. С другой стороны, наши парламенты выразили стремление играть важную роль в реализации идеалов и целей, закрепленных в Бандунгских принципах. Такой подход не только демонстрирует нашу готовность поддерживать правительства в продвижении этих принципов, но и отражает твёрдую веру в потенциал межпарламентского сотрудничества ради мира, справедливости и устойчивого развития.

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