Жаля Мамедова, набравшая 700 баллов: "Бакинская высшая школа нефти – это верный путь к успеху"

4 января 2018 10:11 (UTC+04:00)

Жаля, ты можешь гордиться тем, что показала на вступительных экзаменах лучший результат. Представь себя, пожалуйста.

– Я родилась 10 июля 2000 года в Агсуинском районе. В 2006 году поступила в первый класс средней школы №5 в городе Хырдалан. По всем предметам училась хорошо и в 2017 году закончила эту школу с отличным аттестатом.

Каким своим достижением на сегодня ты гордишься больше всего?

– Мне есть чем гордиться в своей жизни. В целом, весь 2017 год стал для меня очень интересным и успешным. Правда, во время первых вступительных экзаменов в мае этого года я набрала 695 баллов. Но я не стала расстраиваться, а начала серьезно готовиться к повторному экзамену. Тогда мне удалось набрать 700 баллов и стать Президентским стипендиатом. Это успех, которым я больше всего горжусь.

Как получилось, что ты выбрала именно БВШН?

– Естественно, после экзаменов я стала искать вуз, в котором я могла бы получить хорошее образование по избранной специальности. Я узнала, что обучение на английском языке, двойной диплом, участие в производственной практике и возможности трудоустройства после окончания – все это можно получить только в БВШН. Поэтому я долго не раздумывала. Теперь я вошла в семью Высшей школы. Думаю, это очень хорошо, что на пути к будущим достижениям я выбрала Бакинскую высшую школу нефти.

Твой успех доказывает, что умеешь добиваться своих целей. Скажи, пожалуйста, что нужно делать студенту, чтобы достичь цели?

– По-моему, для каждого из нас, когда мы стремимся к какой-нибудь цели, важнее всего поддержка семьи. Надежные друзья и хорошие учителя тоже помогают нам делать правильные шаги на этом пути. Поэтому я думаю, что студент, чтобы достичь своей цели, должен прежде всего посоветоваться со своими близкими.

Чтобы двигаться вперед человеку обязательно нужна мотивация. Кто и что дает тебе мотивацию?

– Самая сильная мотивация для меня – это чувства, которые я испытываю после того, как добилась успеха. Это очень приятно, когда ты можешь увидеть результат своего труда и порадовать и себя, и своих близких.

Жаля, мы уверены, что твое интервью прочтут немало абитуриентов. Что бы ты посоветовала тем, кто только собирается поступать в вуз?

– Действительно, ко мне до сих пор обращаются абитуриенты с вопросами. Могу сказать, я всем говорю одно и то же. Уверена, что каждый абитуриент перед тем, как подать документы в тот или иной вуз, должен определить, соответствуют ли возможности этого вуза его интересам. Первый шаг на пути к успеху начинается с поиска подходящего высшего учебного заведения. Я, например, очень рада, что мой путь к профессии начался в БВШН.

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