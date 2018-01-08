В Баку капитально ремонтируется еще одна улица (ФОТО)

8 января 2018 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку начался капитальный ремонт улицы Абая Кунанбаева, говорится в понедельник в сообщении Госагентства «Азербайджанские автомобильные дороги».

Ремонтные работы проводятся совместно со структурами, занимающимися строительством подземных коммуникационных линий. Протяженность дороги здесь составляет 1,8 километра, средняя ширина - девять метров.

На улице Абая Кунанбаева реконструируются существующие и строятся новые коммуникационные линии, будет создана современная дорожная инфраструктура.

Работы планируется завершить в соответствии с графиком в ближайшее время

(Текст: Кямаля Сеидова)

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