В Азербайджане сократилась смертность от почечной недостаточности

9 марта 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 3406 человек с почечной недостаточностью, из них 1922 – мужчины, 1484 – женщины.

Об этом в пятницу сказал завотделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больнице имени М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, 2022 больных приходится на регионы, 1384 больных - Баку. Самому маленькому больному шесть лет, самому пожилому – 84. 1226 больных проходят лечение гемодиализом, из них 527 – в Баку, 799 – в регионах.

Бабаев сказал, что в прошлом году от почечной недостаточности скончались 638 человек, из них 392 - в регионах, 246 - к Баку. Бабаев отметил, что почечная недостаточность является распространенным в регионах Азербайджана заболеванием. Это заболевание распространено главным образом в западных районах и регионах с высокой влажностью.

«Большая численность населения на этих территориях может сказаться на данном показателе», - сказал Бабаев.

По его словам, если в 2016 году показатель смертности от заболеваниясоставил 20,2 процента, то в прошлом году он снизился до 18,6 процента.

«Во всем мире ежегодно умирает около 20-24 процентов больных почечной недостаточностью. Эти показатели в Азербайджане соответствуют общемировой статистике", - отметил Бабаев.

Специалист добавил, что в Азербайджане функционирует 41 центр гемодиализа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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