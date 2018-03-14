В Молдове заложен фундамент здания Культурно-образовательного центра, который будет построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В молдавском городе Чадыр-Лунга накануне состоялась церемония закладки фундамента здания Культурно-образовательного центра, который будет построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Здание Культурно-образовательного центра, площадь которого составляет более 1600 квадратных метров, будет оснащено необходимым оборудованием, а также компьютерными кабинетами.

Культурно-образовательный центр будет строиться по указанию руководства Азербайджана при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В церемонии закладки фундамента приняли участие Президент Республики Молдова Игорь Додон, башкан Гагаузской Автономии Ирина Влах, представитель Фонда Гейдара Алиева Алекбер Гулиев.

Выступившие на церемонии отметили, что дети и молодежь из города Чадыр-Лунга и прилегающих районов смогут полностью реализовать свой потенциал в Культурно-образовательном центре, который будет служить развитию молодых талантов молдавского народа.

Было отмечено, что строительство Центра станет еще одним символом отношений дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Молдовой и внесет вклад в их дальнейшее развитие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.