В Баку растет число автобусных маршрутов с безналичной оплатой проезда

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2018 года автобусный маршрут под номером 20 перейдет на карточную систему оплаты проезда, сказали Trend в субботу в ООО Xaliq Faiqoghlu.

Таким образом, количество бакинских автобусных маршрутов с безналичной оплатой проезда достигнет 172.

В настоящее время на маршрутных линиях 18, 52, 61, 65, 79, 85, 96 и 135, находящихся в эксплуатации у компании, применяется система BakıKart.

"Установка модемов Wi-Fi в автобусных маршрутах, отвечающих современным стандартам, будет осуществляться поэтапно. В настоящее время бесплатный Интернет доступен на автобусах ООО, курсирующих в Баку по трем маршрутам - 18, 61 и 65",

В общей сложности, для реализации проекта BakıKart компания инвестировала свыше одного миллиона манатов.

(Автор: Гусейн Велиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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