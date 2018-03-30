В Азербайджане из-за шторма приостановлено движение судов

30 марта 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" из-за штормового предупреждения приостановило движение судов на Каспии, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО Мехман Мехтиев.

В соответствии с информацией Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 30 по 31 марта погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер.

По его словам, в связи со штормовым предупреждением в открытом море "Азербайджанское пароходство" предприняло ряд опережающих мер.

"С целью обеспечения безопасности суда ЗАО временно приостановили плавание. Они стоят в укрытиях на якоре и находятся в режиме ожидания. После улучшения погодных условий движение судов будет восстановлено", - сказал Мехтиев.

Согласно прогнозу, 30 и 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составит 18-23 м/с, с порывами до 25-30 м\с, а местами она будет достигать 32-35 м/с.

(Автор: Максим Цурков)

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