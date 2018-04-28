Желаю азербайджанским гимнасткам только победы – зритель

БАКУ /Trend/ - Мне очень интересно наблюдать за соревнованиями по гимнастике, организованными в Баку, сказал Trend в субботу зритель Кубка мира по художественной гимнастике Мирджалал Сейидбейли.

"Если раньше следил за выступлениями гимнастов по телевизору, то теперь, уже третий раз прихожу в Национальную арену гимнастики, чтобы вживую посмотреть соревнования", - сказал зритель.

Как отметил Сейидбейли, Кубок мира по художественной гимнастике прекрасно организован: "Очень хороший уровень организации, учтены все детали, я как зритель очень доволен".

Сейидбейли также отметил, что болеет за спортсменок команды Азербайджана, и желает нашим гимнасткам только победы.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева)

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