В последний день автогонки FIA Formula 2 в Баку произошла авария

БАКУ /Trend/ - В последний день автогонок в классе FIA Formula 2 в Баку произошла авария.

Пилот команды PERTAMINA PREMA Theodore Racing Шон Гелаел в воскресенье, потеряв управление на одном из кругов, врезался на своем болиде в ограждение. В результате индонезиец выбыл из гонки.

В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков, представляющие 10 команд.

Накануне победителем первого соревнования стал таиландский пилот Александр Альбон, представляющий команду "DAMS". Второе место досталось британцу Джеку Айткену из команды "ART Grand Prix", третье - итальянцу Антонио Фуолко из "Charouz Racing System".

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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