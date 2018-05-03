Профессиональные боксеры из разных стран вышли на ринг под открытым небом в Баку (ФОТО)

3 мая 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Профессиональные боксеры из Аргентины, Испании, Украины, России и Азербайджана вчера (второго мая) вышли на тренировку под открытым небом. На ринге на площади Фонтанов общественности были представлены участники турнира, который состоится четвертого мая в Бакинском дворце спорта (Дворец ручных игр).

В результате боев между более чем 10 боксерами из пяти стран мира будут определены чемпионы по версиям WBC Youth, IBF International, WBA Continental и WBA Inter-Continental.

В рамках главной встречи ночи азербайджанец Рамиль Гаджиев выйдет на ринг за пояс чемпиона мира по версии WBC Youth. Сначала его соперником был утвержден британец Тей Линн. Но после, британский боксер заявил, что не сможет принять участие в бою из-за травмы спины. А соперником Рамиля был выбран входящий в Топ-100 мирового рейтинга Матео Верон.

В этот день также знаменитые братья из России Гасан и Гусейн Байсангуровы сразятся со своими титулованными соперниками за три титула в самых знаменитых версиях - WBA və IBF. Гасан попытается отвоевать чемпионский пояс по версии WBA Continental у Гуидо Пито. А его старший брат – Гусейн сразится с Антонио Виллабосом чтоб защитить свои чемпионские пояса по версиям IBF International и WBA Inter-Continental.

Кроме этих боев пройдет еще пять интересных поединков. Кроме боев зрители увидят и традиционные и знаменитые шоу, которые как правило сопровождают бои. Планируется, что мероприятие займет до пяти часов. Вся программа будет напрямую транслироваться каналом “İdman Azərbaycan”. Для того, чтоб вблизи почувствовать это напряжение и стать живым свидетелем первого в Баку международного боксерского турнира, билеты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az.

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Azernews Newspaper
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