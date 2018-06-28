В Баку презентована книга об уничтожении в Армении азербайджанских мусульманских памятников (ФОТО)

28 июня 2018 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку состоялась презентация книги-фотоальбома «Исторический центр Еревана (Иревана)».

Автором проекта является заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, составитель - директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

В книге представлены уникальные фотографии XIX века средневековых построек Эриванской крепости и фото артефактов, мебели, утвари и других вещей эриванских ханов, хранящихся ныне в Национальном музее Грузии. В том числе представлены уникальные снимки, сделанные пионером русской фотографии, ориенталистом Ермаковым (1845-1916), а также архивные документы того периода, согласно которым российский император Николай II, пораженный обликом Эриванской крепости дал распоряжение о ее восстановлении. Однако это распоряжение так и не было выполнено.

Эта книга посвящена уничтожению в Армении азербайджанских мусульманских памятников культуры и архитектуры на примере средневековой Эриванской крепости. В общей сложности в ныне уничтоженном средневековом историческом центре Еревана располагалось свыше 800 зданий, мечетей, дворцов, караван-сараев, бань и других общественных построек. Издание приурочено к 100-летию передачи древнего азербайджанского города Иревана (ныне Ереван) Армении в качестве ее столицы и плачевным результатам этого акта.

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