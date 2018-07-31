БАКУ /Trend/ - В связи с проведением капитальных ремонтных работ на участке железной дороги Баладжары-Хырдалан в период со второго по седьмое августа включительно объявлен "технический перерыв".
В связи с этим на данный период график движения электропоездов, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет изменен.
График движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку
02.08.2018 – 07.08.2018 (включительно)
|
Баку-Сумгайыт
|
Сумгайыт-Баку
|
Номер поезда
|
Время отъезда из Баку
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отбытия со ст. Баладжары
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отбытия со ст. Хырдалан
|
Время прибытия на ст. Сумгайыт
|
Номер поезда
|
Время отбытия со ст. Сумгайыт
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отбытия со ст. Хырдалан
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отбытия со ст. Баладжары
|
Время прибытия в Баку
|
6001
|
0835
|
0849
|
0850
|
0904
|
0905
|
0923
|
6002
|
0710
|
0729
|
0730
|
0736
|
0737
|
0752
|
6003
|
0855
|
0909
|
0910
|
0924
|
0925
|
0943
|
6004
|
0730
|
0749
|
0750
|
0756
|
0757
|
0812
|
6005
|
1600
|
1614
|
1615
|
1629
|
1630
|
1648
|
6006
|
0745
|
0804
|
0805
|
0811
|
0812
|
0827
|
6007
|
1710
|
1724
|
1725
|
1739
|
1740
|
1758
|
6008
|
0800
|
0819
|
0820
|
0826
|
0827
|
0842
|
6009
|
1745
|
1759
|
1800
|
1814
|
1815
|
1833
|
6010
|
0950
|
1009
|
1010
|
1016
|
1017
|
1032
|
6011
|
1820
|
1834
|
1835
|
1849
|
1850
|
1908
|
6012
|
1010
|
1029
|
1030
|
1036
|
1037
|
1052
|
6013
|
1855
|
1909
|
1910
|
1924
|
1925
|
1943
|
6014
|
1655
|
1714
|
1715
|
1721
|
1722
|
1737
|
6015
|
1935
|
1949
|
1950
|
2004
|
2005
|
2023
|
6016
|
1805
|
1824
|
1825
|
1831
|
1832
|
1847
|
6017
|
2030
|
2044
|
2045
|
2059
|
2100
|
2118
|
6018
|
1840
|
1859
|
1900
|
1906
|
1977
|
1922
|
6019
|
2140
|
2154
|
2155
|
2209
|
2210
|
2228
|
6020
|
1913
|
1932
|
1933
|
1939
|
1940
|
1955
|
6022
|
1955
|
2014
|
2015
|
2021
|
2022
|
2038
Примечание: Движение электропоездов № 6002/6001, 6004/6003, 6020 не будет осуществляться в выходные и праздничные дни.
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