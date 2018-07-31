БАКУ /Trend/ - В связи с проведением капитальных ремонтных работ на участке железной дороги Баладжары-Хырдалан в период со второго по седьмое августа включительно объявлен "технический перерыв".

В связи с этим на данный период график движения электропоездов, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет изменен.

График движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку

02.08.2018 – 07.08.2018 (включительно)

Баку-Сумгайыт Сумгайыт-Баку Номер поезда Время отъезда из Баку Время прибытия на ст. Баладжары Время отбытия со ст. Баладжары Время прибытия на ст. Хырдалан Время отбытия со ст. Хырдалан Время прибытия на ст. Сумгайыт Номер поезда Время отбытия со ст. Сумгайыт Время прибытия на ст. Хырдалан Время отбытия со ст. Хырдалан Время прибытия на ст. Баладжары Время отбытия со ст. Баладжары Время прибытия в Баку 6001 0835 0849 0850 0904 0905 0923 6002 0710 0729 0730 0736 0737 0752 6003 0855 0909 0910 0924 0925 0943 6004 0730 0749 0750 0756 0757 0812 6005 1600 1614 1615 1629 1630 1648 6006 0745 0804 0805 0811 0812 0827 6007 1710 1724 1725 1739 1740 1758 6008 0800 0819 0820 0826 0827 0842 6009 1745 1759 1800 1814 1815 1833 6010 0950 1009 1010 1016 1017 1032 6011 1820 1834 1835 1849 1850 1908 6012 1010 1029 1030 1036 1037 1052 6013 1855 1909 1910 1924 1925 1943 6014 1655 1714 1715 1721 1722 1737 6015 1935 1949 1950 2004 2005 2023 6016 1805 1824 1825 1831 1832 1847 6017 2030 2044 2045 2059 2100 2118 6018 1840 1859 1900 1906 1977 1922 6019 2140 2154 2155 2209 2210 2228 6020 1913 1932 1933 1939 1940 1955 6022 1955 2014 2015 2021 2022 2038

Примечание: Движение электропоездов № 6002/6001, 6004/6003, 6020 не будет осуществляться в выходные и праздничные дни.

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