Изменен график движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку

31 июля 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением капитальных ремонтных работ на участке железной дороги Баладжары-Хырдалан в период со второго по седьмое августа включительно объявлен "технический перерыв".

В связи с этим на данный период график движения электропоездов, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет изменен.

График движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку

02.08.2018 – 07.08.2018 (включительно)

Баку-Сумгайыт

Сумгайыт-Баку

Номер поезда

Время отъезда из Баку

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отбытия со ст. Баладжары

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отбытия со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Сумгайыт

Номер поезда

Время отбытия со ст. Сумгайыт

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отбытия со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отбытия со ст. Баладжары

Время прибытия в Баку

6001

0835

0849

0850

0904

0905

0923

6002

0710

0729

0730

0736

0737

0752

6003

0855

0909

0910

0924

0925

0943

6004

0730

0749

0750

0756

0757

0812

6005

1600

1614

1615

1629

1630

1648

6006

0745

0804

0805

0811

0812

0827

6007

1710

1724

1725

1739

1740

1758

6008

0800

0819

0820

0826

0827

0842

6009

1745

1759

1800

1814

1815

1833

6010

0950

1009

1010

1016

1017

1032

6011

1820

1834

1835

1849

1850

1908

6012

1010

1029

1030

1036

1037

1052

6013

1855

1909

1910

1924

1925

1943

6014

1655

1714

1715

1721

1722

1737

6015

1935

1949

1950

2004

2005

2023

6016

1805

1824

1825

1831

1832

1847

6017

2030

2044

2045

2059

2100

2118

6018

1840

1859

1900

1906

1977

1922

6019

2140

2154

2155

2209

2210

2228

6020

1913

1932

1933

1939

1940

1955

6022

1955

2014

2015

2021

2022

2038

Примечание: Движение электропоездов № 6002/6001, 6004/6003, 6020 не будет осуществляться в выходные и праздничные дни.

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