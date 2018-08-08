В Азербайджане сегодня завершается выбор вакансий в рамках приема на работу учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается процесс выбора вакансий в конкурсе по приему на работу учителей, говорится в сообщении министерства образования, распространенном в среду.

Кандидаты выбирают восемь вакантных мест в общеобразовательных учреждениях, затем подтверждают свои заявления.

В целом на конкурс было вынесено более семи тысяч вакантных мест по общеобразовательным учреждениям республики, включая Баку.

Напомним, что вакантные места выбирают кандидаты, набравшие соответствующий проходной балл на тестовом этапе конкурса этого и прошлого годов по приему на работу учителей, более десяти лет занимающиеся беспрерывно педагогической деятельностью в общеобразовательном заведении по бессрочному договору, и принявшие участие в диагностическом оценивании.

Всего право на участие в этом этапе получили более 20 тысяч кандидатов, набравших проходной балл.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.