Агентство пищевой безопасности обратилось в преддверии праздника Гурбан к населению

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось в преддверии праздника Гурбан к населению.

Агентство рекомендует лицам, занимающимся забоем скота, делать это в специальных пунктах, созданных местными органами исполнительной власти, согласно санитарно-ветеринарным и гигиеническим нормам. Об этом говорится в сообщении организации, распространенном во вторник.

Лица, которые будут заниматься забоем скота в предпраздничные дни, заранее должны обратиться в местный орган исполнительной власти.

В связи с этим Агентство направило официальные обращения органам исполнительной власти.

Отметим, что согласно соответствующему распоряжению главы государства от 11 июня 2018 года, предотвращение забоя животных на улицах и обочинах дорог и создание пунктов забоя возлагается на местные органы исполнительной власти.

Напомним, что в связи с праздником Гурбан 22 и 23 августа считаются в Азербайджане нерабочими днями. Праздничные дни приходятся на среду и четверг.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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