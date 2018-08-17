В Азербайджане будет рассмотрен вопрос ответсвенности учителей за слабые результаты учеников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане одним из приоритетных направлений в предстоящем учебном году станет рассмотрение вопроса ответственности учителей за постоянно слабые результаты учеников и рассмотрение предложений в связи с этим.

Об этом говорится в приказе министра образования Джейхуна Байрамова "О приоритетных направлениях деятельности в сфере общего образования на 2018/2019 учебный год".

В приказе отмечается, что целесообразно продолжить и в 2018/2019 учебном году проведение развивающих мероприятий, предусмотренных в плане действий министерства в связи с "Годом качества в образовании".

Приоритетными направлениями в сфере общего образования в предстоящем учебном году являются значительное улучшение достижений учеников выпускных классов по сравнению с прошлыми годами, полная оптимизация контингента учащихся в школах, недопущение того, чтобы дети оставались без образования и в связи с этим усиление сотрудничества с родителями, а также с соответствующими организациями, обеспечение образовательного процесса в дошкольных подготовительных группах в соответствии с программой, постоянный контроль за деятельностью учителей, работающих в этих группах, и оказание им постоянной методической помощи.

К таким направлениям также относятся предотвращение ответственными лицами правоохранительных органов и органов здравоохранения, представителями неправительственных организаций правонарушений, защита прав и свобод человека, организация мероприятий просветительского характера для учеников на такие темы, как репродуктивное здоровья, жертвы торговли людьми, негативные последствия употребления алкогольных напитков и психотропных веществ, безопасное пользование интернетом, защита от вредной информации и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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