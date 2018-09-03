Около 35 процентов населения Азербайджана курят

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 33,1 процента населения в возрасте от 15 лет и старше курят, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Согласно исследованиям домашних хозяйств в 2017 году, данные показатели полностью относятся к мужчинам (в связи с очень малым количеством курящих женщин в стране, их число не указано).

0,1 процента курящих - лица в возрасте 15-19 лет, 26,4 процента - 20-44 лет, 50 процентов - 45-64 лет, 36 процентов - выше 65 лет. Также отмечается, что курящие женщины в среднем в день выкуривают три сигареты, мужчины - 15,2 сигареты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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