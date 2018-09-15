Президент Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в музыкальном вечере, посвященном 120-летию азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Комплекс Дворца Ширваншахов» накануне состоялся музыкальный вечер, посвященный 120-летию азербайджанского кино, организованный Baku Media Center, говорится в сообщении Baku Media Center, распространенном в субботу.

В мероприятии, которое прошло при спонсорской поддержке компании Bakcell, приняли участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, деятели кино и музыки, официальные представители и другие гости.

Цель мероприятия состояла в том, чтобы отметить 120-летие азербайджанского кино, подчеркнуть роль кинотворчества в культурной и духовной жизни народа и в богатом культурном наследии Азербайджана, а также подчеркнуть, что музыка является важным компонентом фильмов.

Мероприятие сопровождалось кратким обзором истории азербайджанского кино. Также был отмечен вклад, внесенный Baku Media Center в развитие документального кино в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что фильмы, созданные Baku Media Center, отражают историю, культуру и мультикультуральные ценности азербайджанского народа.

По официальным данным, эти фильмы посмотрело более 60 миллионов зрителей в Азербайджане и во всем мире.

На мероприятии состоялась презентация в новой аранжировке музыкальных произведений выдающихся азербайджанских композиторов, созданных для кинофильмов. Вместе с тем, на стены дворцового комплекса проецировался специально подготовленный видеоконтент - демонстрировались кадры из азербайджанских фильмов.

Отметим, что Baku Media Center – ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Недавние фильмы Baku Media Center - «Цель - Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть», «Миссия Долголетия» и «Под одним солнцем», посвященный Году мультикультурализма, "Последнее заседание", посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, и другие.

Более подробную информацию о Центре можно найти на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, а также в Facebook, Youtube, LinkedIn, в Instagram и Twitter

(Текст: Кямаля Сеидова)

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