В Баку состоялось торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend. По традиции, фестиваль открылся в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю, так же как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи, и зарубежные гости.

На открытии вечера министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил гостей с праздником музыки и подчеркнул, что в соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году – накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки. Министр подчеркнул, что благодаря деятельности Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой азербайджанская культура прославилась во всем мире, наше национальное наследие признано ЮНЕСКО и всемирным сообществом.

«В Азербайджане проводится множество международных фестивалей. Наши исполнители и коллективы добиваются больших успехов за рубежом. Юбилейный фестиваль знаменателен в этом году тем, что совпадает с празднованием 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, в культурную жизнь которого Узеир Гаджибейли внес бесценный вклад. Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли - ярчайшая страница не только культурной жизни страны, но и мировой музыки. Этого грандиозного музыкального события с нетерпением ждут многочисленные ценители классической музыки, а также сами музыканты и коллективы. Богатый концертный репертуар, безупречная исполнительская техника музыкантов из разных стран, лучшие концертные залы - фестиваль давно снискал признание и любовь слушателей и профессиональных музыкантов», - отметил министр.

Далее Абульфас Гараев зачитал распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении видного композитора Арифа Меликова орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры и под аплодисменты зрительного зла вручил композитору высокую государственную награду.

Лауреат Государственной премии Азербайджана, народный артист СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Славы", "Независимости" и "Гейдара Алиева", Золотой медали имени Низами Гянджеви, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Ариф Меликов недавно отметил 85-летний юбилей. На вечере народный артист Мурад Адыгезалзаде представил концерт для фортепиано с оркестром Арифа Меликова. В концертной программе также выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова и Государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой.

Напомним, что в рамках фестиваля с 18 по 26 сентября будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии. Состоится ряд мероприятий под названием "Нигяр нашей азербайджанской оперной сцены", посвященных 90-летию народной артистки СССР, певицы Фирангиз Ахмедовой.

21 сентября в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится творческий вечер народного артиста СССР, видного композитора Мурада Кажлаева. На вечере под руководством народного артиста России, дирижера Мурада Аннамамедова выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла. В тот же день в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, Азербайджанском государственном музыкальном театре, Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, в Доме-музее Узеира Гаджибейли, Государственном музее музыкальной культуры, "Карабахском центре мугама" Агджабединского района состоятся различные мероприятия, концерты и выставки.

23 сентября в 19.30 в Бакинском театре марионетоксостоится премьера спектакля по произведению Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Режиссер-постановщик и художник - заслуженный деятель искусств Тарлан Горчу.

26 сентября в 19.00 в Центре Гейдара Алиева состоится церемония закрытия фестиваля. В концерте выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, скрипач Павел Милюков.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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