Kapital Bank является официальным партнером Международной выставки образования

БАКУ /Trend/ - С 11 по 13 октября 2018 года при официальной поддержке министерства образования Азербайджана в Baku Expo Center проходит 12-я Азербайджанская Международная выставка образования («Education 2018»), официальным партнером которой является Kapital Bank. Выставка будет проходить под девизом «Инвестиция в будущее детей», сообщает банк в пятницу.

Во время мероприятия Kapital Bank был награжден за поддержку, оказанную проекту «Təhsil Avtobusu – 2018» («Автобус знаний-2018»), который проводится министерством образования в рамках программы «Azərbaycan üçün öyrət». Премия была вручена заместителем министра образования Фирудином Гурбановым директору департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиевой.

Каждый год в Международной выставке образования принимают участие ведущие учреждения в сфере высшего образования, в том числе учреждения среднего специального образования и центры по повышению квалификации. Выставка образования является уникальной платформой, предоставляющей каждому широкие возможности для выбора как специальности, так и образовательного учреждения.

На выставке примут участие 18 высших учебных заведений страны. В секторе «Образование за рубежом» свои программы на выставке «Education 2018» продемонстрируют представители школ, гимназий, колледжей, университетов и курсов Чехии, Грузии, Латвии, Литвы, России, Турции и других стран.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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