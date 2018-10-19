Азербайджан занял 15-е место в отчете ВЭФ по субиндикатору «цифровые навыки»

19 октября 2018 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в отчете Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности занял 15-е место среди 140 стран по цифровым навыкам, говорится в пятницу в сообщении министерства образования.

В отчете страна заняла 15-е место по субиндикатору «цифровые навыки», 50-е место – по субиндикатору «период среднего образования», под субиндикатору «улучшение подготовки кадров» - 56-е место, субиндикатору «навыки выпускников» - 32-е место, субиндикатору «легкий доступ к квалифицированным работникам» - 31-е место, субиндикатору «соотношение ученик-учитель в начальном образовании» - 48-е место, «критическое мышление в преподавании» - 27-е место.

Также Азербайджан занял 49-е место в отчете по субиндикатору «качество образования».

По качеству образования Россия занимает в отчете 67-е место, Армения – 85-е, Казахстан – 92-е, Грузия – 131-е, Турция -132-е место. Этот показатель подтверждает успешную работу страны за последние годы в сфере образования, в частности в сфере профессионального образования.

Напомним, что отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 2018 год подготовлен на основе новой методологии. В общей сложности были исключены 84 из 114 индикаторов (74 процента) и добавлены 68 новых. Таким образом, 70 процентов из существующих 98 индикаторов совершенно новые.

Азербайджана в отчете входит в седьмую десятку вместе с Турцией, Сербией, Грузией, Южной Африкой и Хорватией и располагается на 69-м место среди 140 стран.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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