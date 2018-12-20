В Баку будет организована выставка Лиги Европы УЕФА

20 декабря 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку будет организована выставка, посвященная Лиге Европы УЕФА. Эта выставка проводится в целях подготовки к финальному матчу, который состоится 29 мая будущего года, и она будет действовать с 22 декабря по 7 января, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Выставка Лиги Европы, которая будет организована перед Национальным музеем азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, будет состоять из трех частей. Гости, желающие принять участие на выставке, после прохождения регистрации в информационной зоне смогут получить подробную информацию о мероприятии.

В музее будут выставлены экспонаты, отражающие историю Лиги Европы – формы команд и футболистов с автографом, принимавших участие в финальных матчах с 2008 по 2018 годы, официальный мяч Лиги Европы, а также игровые мячи с автографами футболистов финальных матчей Лиги Европы.

Кроме этого, на установленных в выставочном пространстве мониторах будут продемонстрированы незабываемые моменты Лиги Европы, забитые в финальных матчах мячи и другие интересные моменты и эпизоды.

В зоне игр и отдыха гостям будут представлены разнообразные развлекательные программы, также им будет предложено участие в интересных соревнованиях, где они смогут показать свои знания и умения, связанные с футболом. Также на выставке будут организованы автограф сессии с местными и зарубежными звездами футбола. Во время автограф сессии посетители выставки смогут близко ознакомиться с футболистами, взять у них автограф и сделать фото.

Выставка будет открыт для общественности ежедневно с 22 декабря по 7 января с 15:00 до 22:00.

Вход на выставку будет бесплатным.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Исполком УЕФА принят решение о проведении финала Лиги Европы УЕФА в 2019 году в Бакинском олимпийском стадионе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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