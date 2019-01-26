В Азербайджане будут приняты нормативно-правовые акты в связи со школьными учебниками

26 января 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в будущем месяце будут приняты нормативно-правовые акты в связи со школьными учебниками.

Об этом в четверг во время выступления на заседании Комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) сказал заместитель министра образования Идрис Исаев, сообщает Trend.

По словам замминистра, в документе «Об общем образовании» отражены такие вопросы как подготовка учебников и другие аспекты.

«Мы можем расширить вопросы, связанные с учебниками», - добавил Исаев.

Замминистра добавил, что образец устава общеобразовательных учреждений в ближайшие месяцы будет утвержден Кабинетом министров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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