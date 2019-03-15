В Баку прошла жеребьевка Чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Польше (ФОТО)

15 марта 2019 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в городе Щецин (Польша) 10-14 апреля, сообщает Trend.

Жеребьевка прошла по мужской спортивной гимнастике.

В церемонии жеребьевки приняли участие представители Технического комитета по мужской спортивной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG).

Был определен порядок выступлений гимнастов в шести гимнастических дисциплинах - опорном прыжке, вольных упражнениях на ковре, упражнениях на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

По результатам жеребьевки азербайджанские гимнасты начнут свое выступление на соревнованиях с опорного прыжка в первой подгруппе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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